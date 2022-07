ஒரே வருஷம்! 14ம் இடத்திலிருந்து சர்ரென 3ம் இடத்திற்கு வந்த தமிழ்நாடு! தங்கத்தை கொண்டாடும் ஸ்டாலின்

English Summary

BARP REPORT: Tamil Nadu comes as a top achiever in ease of doing business. தமிழ்நாடு கடந்த ஒரு வருடத்தில் தொழித்துறையில் மிக வேகமான வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது. தொழிற்துறை வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு டாப் சாதனையாளர் என்று பார்ப் (BARP) அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.