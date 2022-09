இது 2வது சுதந்திர போராட்டம்.. வெள்ளையனை போல் வெளியேற்றனும்.. பாஜகவை தாக்கிய ப. சிதம்பரம்

English Summary

Bharat Jodo Yatra'' is the 2nd freedom struggle of India. P Chidambaram attacked the BJP and said, "We will not rest until we expel them" just like they expelled the white man.‛‛பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எனும் பாரத் ஒற்றுமை நடைப்பயணம் என்பது இந்தியாவின் 2வது சுதந்திர போராட்டம். வெள்ளையனை வெளியேற்றியது போல் ‛அவர்களை’ வெளியேற்றும் வரை ஓயமாட்டோம்’’ என பாஜகவை ப சிதம்பரம் தாக்கி பேசினார்.