”பாரத் மாதா கி ஜே.. வந்தே மாதரம்” - 3 முறை முழங்கிவிட்டு சென்னையில் உரையை நிறைவு செய்த மோடி

English Summary

"Bharat Mata ki Jai.. Vante Mataram" - PM Modi end his speech with this slogan 3 times: அரசு விழாவில் பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, “ ‛வணக்கம்’ என்றும், பாரத் மாதா கீ ஜே.. வந்தே மாதரம்’ எனவும் 3 முறை கூறி உரையை முடித்தார்.