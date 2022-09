பச்சை தமிழன் ராகுல் காந்தி.. கருகுகிறதா தாமரை?.. திடீரென பதறிப்போய்.. ஆமா, யார் அந்த பெண் லீலா..!

English Summary

BIG achievement: Rahul gandhis jodo yatra and Volunteers give Rahul gandhi an enthusiastic welcome 4வது நாள் நடைபயணம் மேற்கொள்ளும் ராகுலுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது