செம திட்டம்.. கேஷ் லெஸ் பஸ்.. பர்ஸில் காசு இன்றியே தமிழக பேருந்துகளில் இனி பயணிக்கலாம்.. எப்படி?

English Summary

BIG NEWS: Tamilnadu government to introduce cashless buses soon, We can use cards. சென்னை, மதுரை, கோவையில் கேஷ் லெஸ் பஸ் பேருந்து என்ற புதிய கட்டண முறை ஒன்று விரைவில் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.