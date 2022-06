2 நாள் கூட ஆகலயே! பொன்னையன் அப்படி சொன்னதும்.. ஆக்சனில் குதித்த பாஜக.. நிர்மல் போட்ட உத்தரவு!

English Summary

BJP changes its IT wing district heads amid the AIADMK IT wing summit. தமிழ்நாடு பாஜக ஐடி விங்கில் அதிரடி மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு நிர்வாகிகள் அதிரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளனர்