சிலர்.. சுத்தி வளைக்காமல் பாயிண்டை பிடித்த அண்ணாமலை.. திமுகவிற்கு போட்ட லாக்.. யாரை சொல்கிறார்?

English Summary

BJP Chief Annamalai asks DMK to take action against Anti god ideologies. முக்கியமான சிலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாஜக தமிழ்நாடு தலைவர் அண்ணாமலை புகார்களை அடுக்கி உள்ளார்.