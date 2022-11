நளினி இப்படியே பேசிக்கிட்டிருந்தால் ராஜீவ் காந்தி இறந்துட்டாரானு கேட்பாரோ.. பாஜக நாராயணன் திருப்பதி

English Summary

Rajiv Gandhi Assasination case: Tamilnadu BJP Deputy President Narayanan Thirupathy wonders if Nalini continuously speak like this she may ask whether Rajiv Gandhi died? (நளினி இப்படியே பேசிக்கிட்டிருந்தால் ராஜீவ் காந்தி இறந்துட்டாரானு கேட்பாரோ என தமிழக பாஜக துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கேள்வி)