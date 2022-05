கோயில் பெயரில் நிதி வசூல் மோசடி... பாஜக ஆதரவாளர் கார்த்திக் கோபிநாத்தை 15 நாள் சிறையிலடைக்க உத்தரவு

English Summary

BJP supporter Karthik Gopinath jailed for 15 days in cheating name of temple: பெரம்பலூர் சிறுவாச்சூர் மதுரகாளியம்மன் கோயிலின் பெயரில் ரூ.34 லட்சம் ரூபாய் வசூல் செய்து மோசடி செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட பாஜக ஆதரவாளர் கார்த்திக் கோபிநாத்தை 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்க அம்பத்தூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.