சிதம்பரம் தீட்சிதர்கள் மீது வன்மம்..சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயத்தை கைப்பற்ற நினைப்பதா?..கேட்கிறார் வானதி

English Summary

Vanathi Srinivasan condemns TN government( சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஆய்வு தமிழக அரசுக்கு வானதி சீனிவாசன் கண்டனம்) No action was taken against the person who insulted Natarajar. BJP's Vanathi Srinivasan has strongly condemned the government's atrocities.