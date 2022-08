கருப்பை வெள்ளையாக்கிய டாஸ்மாக்! பணமதிப்பிழப்பில் அரங்கேறிய தில்லுமுல்லு! RTI மூலம் அம்பலமான கொள்ளை!

English Summary

It has been revealed under the Right to Information Act that during the demonetisation drive in Tamil Nadu, about Rs 64 crore was transferred to banks and converted into white money through Tasmac liquor shops” 2016ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுக் கடைகள் மூலம் சுமார் 64 கோடி கருப்பு பணம் வங்கிகளில் செலுத்தப்பட்டு வெள்ளை பணமாக மாற்றியதாக புகார்