மக்களுக்கு பயனுள்ள ”நல்ல யுக்திகள்”.. எங்கிருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரனும் - முதலமைச்சர் அட்வைஸ்

English Summary

Bring good ideas to Tamilnadu which helps people - TN CM MK Stalin advices to department secretaries: மக்களுக்கு பயனுள்ள புதிய யுக்திகள் எங்கு இருந்தாலும் அதை தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்த வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அரசு துறை செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.