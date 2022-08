போராடனும்னா நீங்க போராடுங்க.. எருமை மாட்டை நிற்க வைக்க கூடாது.. சென்னை ஹைகோர்ட் திட்டவட்டம்

English Summary

The Madras High Court has said that no permission can be given to protest with animals. Protests with animals are not allowed - HC : போராட்டத்தின்போது விலங்குகளை துன்புறுத்த அனுமதிக்க முடியாது என்றும், விலங்குகளை வைத்து போராட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்க முடியாது எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.