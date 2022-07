நெட்டிசன்களை திணற வைத்த ஒரு போட்டோ.. இந்த புகைப்படத்தில் உள்ள வைர மோதிரத்தை கண்டுபிடிங்க.. சேலஞ்ச்

English Summary

Can you find the diamond ring in this Optical illusion photo? ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் படங்கள் இப்போது உலகம் முழுக்க டிரெண்டில் இருக்கிறது. பல நாடுகளிலும் ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் படங்களில் ஒளிந்து இருக்கும் உருவங்களை கண்டுபிடிக்கும் போட்டிகள் நடக்க தொடங்கி உள்ளன.