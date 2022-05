உங்களுக்கு 15 செகண்ட் டைம்.. இந்த போட்டோவில் மறைந்திருக்கும் போனை கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம்.. சவால்!

English Summary

Can you find the hidden-phone in this optical illusion pic? டேபிள் ஒன்றின் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி இருக்கிறது. இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் போனை கண்டுபிடிக்க சொல்லி பலர் போட்டோவை பகிர்ந்து வருகின்றனர்