தப்புவாரா எடப்பாடி? ஓபிஎஸ் மலைபோல் நம்பிய வழக்கு - 4ம் தேதி விசாரிக்கும் உயர்நீதிமன்றம்

English Summary

Case against admk general council meeting resolution will be hearing on August 4: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்ட முடிவுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பை சேர்ந்தவர்கள் தொடர்ந்த வழக்கு நாளை மறுநாள் விசாரணை வருகிறது.