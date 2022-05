ஜாதி வன்மம்.. பாகுபாடு.. சென்னை என்ஐஎப்டி இயக்குநர் மீது பேராசிரியர் பரபர புகார்.. போலீஸ் விசாரணை

English Summary

Caste discrimination complaint against the Director of National Institute of Fashion Technology Chennai. நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் பேஷன் டெக்னாலஜி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் அனிதா மேபல் மனோகர் மீது பேராசிரியர் ஒருவர் ஜாதி ரீதியிலான புகாரை வைத்துள்ளார்.