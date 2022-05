உஷார் மக்களே..இரண்டு நாட்களுக்கு மழை வெளுத்து வாங்கப்போகுது.. இந்த லிஸ்டில் உங்க ஊர் இருக்கா பாருங்க?

English Summary

Today Weather Report May 30th 2022: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை மே 30, 2022)The Met Department has forecast heavy rains in Nilgiris, Coimbatore, Tiruppur, Kanyakumari, Tirunelveli, Tenkasi, Theni, Dindigul, Karur, Pudukottai, Trichy, Perambalur, Ariyalur, Cuddalore, Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam and Mayiladuthurai today.