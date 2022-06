தமிழ்நாட்டில் பரவலான மழைக்கு வாய்ப்பு... மீனவர்கள் கடலுக்கு போகாதீங்க! அதிக காற்று வீசுமாம்

English Summary

Chances of Rain in Tamilnadu and Puducherry - Alert to Fisherman: தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த சில நாட்கள் பலத்த காற்றுடன் பரவலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.