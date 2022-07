864 கிமீ வேகத்தில் சீறிப்பாயும் திமிங்கலம்.. சென்னையில் இறங்கிய வினோத விமானம்.. சுவாரசிய பின்னணி

English Summary

Chennai airport witness its first Airbus Beluga Landing yesterday; Photos take eyes. சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் நேற்று தரையிறங்கிய விமானம் ஒன்று பயணிகள் இடையிலும், மக்கள் இடையிலும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.