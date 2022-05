விக்னேஷை துரத்தும் போலீஸ்... மரணத்திற்கு முன் கடைசி நிமிடங்கள்... பதைபதைக்கும் சிசிடிவி காட்சி

English Summary

Chennai custodial death case: (சென்னை விக்னேஷ் லாக்அப் மரணம் சிசிடிவி காட்சி)CCTV visuals from Chennai's Kellys junction in the wee hours of April 19 shows victim Vignesh being caught by the cops and taken away. Vignesh died allegedly in police custody that night.