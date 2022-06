சென்னை போங்க..சரியாகும்! 5454 கிமீ பயணித்த தான்சானியா சிறுமி! டாக்டர்ஸ் செய்த மாயம்! இதான் தமிழ்நாடு

English Summary

Chennai doctors successfully treat a Tanzania girl with huge tumor in spine: How? வினோத நோயால் பாதிக்கப்பட்ட தான்சானியா நாட்டு சிறுமியை நம்ம சென்னை மருத்துவர்கள் காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள். அந்த பெண்ணுக்கு இதற்காக மிக முக்கியமான சில சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.