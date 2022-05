சென்னையில் பரபரப்பு! விமானம் தரையிறங்கும் நேரத்தில்.. பைலட் கண்ணில் பாய்ந்த லேசர் ஒளி.. என்னாச்சு?

English Summary

Chennai: Laser beam torched on the cockpit of a flight came from Sri Lanka. சென்னையில் தரையிறங்கிய இண்டிகோ விமானத்தின் பைலட் மீது லேசர் லைட் அடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.