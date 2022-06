அதிகாரம் செலுத்தும் கவுன்சிலர் கணவர்கள்... சாட்டையை சுழற்றிய சென்னை மேயர் பிரியா - வெளியேற உத்தரவு

English Summary

Chennai Mayor Priya announced to Councilors relatives to stay out from block meetings: தண்டையார்பேட்டை மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்களின் உறவினர்கள், நண்பர்கள் வெளியேறுமாறு சென்னை மேயர் பிரியா ஒலிபெருக்கியில் அறிவித்ததால் அவர்கள் அனைவரும் அங்கிருந்து வெளியேறினார்.