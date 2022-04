நடுரோட்டில் படுத்து.. தலை முடியை பிடித்து.. மாறி மாறி அடித்துக்கொண்ட மாணவிகள்! சென்னையில் பரபரப்பு

English Summary

Chennai: More than 10 Girl students fight in Puduvannarapettai today in bus stop. சென்னை புதுவண்ணாரப்பேட்டையில் பேருந்து நிலையத்தில் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் அடித்துக்கொண்டு சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.