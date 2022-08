வாயை கொடுத்து வாங்கிக் கட்டிய சூப்பர் மாடல்! இப்போ தலைமறைவாகிட்டாங்களாம்! வலை வீசும் போலீஸ்!

English Summary

Chennai Police has informed the Chennai District Sessions Court that actress Meera Mithun, who was issued a warrant in the case of posting defamatory comments about a sc st people, is absconding ; பட்டியலின மக்களை அவதூறாகப் பதிவிட்ட வழக்கில் பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்ட நடிகை மீரா மிதுன் தலைமறைவாக உள்ளதாக சென்னை மாவட்ட செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் சென்னை போலீஸார் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.