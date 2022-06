வெளியூர் சுற்றுப்பயணங்களை தவிர்க்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்! அன்றே சொன்னது ஒன் இந்தியா தமிழ்!

English Summary

Chief Minister Stalin avoiding Out of Station Tours CM Stalin avoid Out Station Tours:உடல்நலம் காரணமாக திருச்சி மாவட்ட சுற்றுப்பயணத்தை தவிர்த்து, காணொலி மூலம் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றிருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.