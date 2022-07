ஒரே நாளில் 20 புதிய அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகள்! சான்ஸே இல்லைங்க! முதல்வருக்கு குவியும் பாராட்டு!

English Summary

Chief Minister Stalin inaugurated 20 new government arts and science colleges in Tamil Nadu Stalin inaugurated 20 new government arts and science colleges:தமிழகத்தில் புதிதாக 20 அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தார்.