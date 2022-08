விவசாயிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் டிராக்டர்! முன்னோடி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English Summary

Stalin launched a scheme to operate tractors at low rent for farmers: வேளாண்மைத்துறை மூலமாக விவசாயிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் டிராக்டர் இயக்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்துள்ளார்.