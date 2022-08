’ஆக.30’ தேதி குறித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! ஆளுநருக்கு கேட் போட பிடித்த ரூட்! உதயமாகிறதா புது கொள்கை?

English Summary

There are reports that Tamil Nadu Chief Minister Stalin is going to hold a consultation with the vice chancellors on the coming 30th to formulate the state education policy ; வருகின்ற 30ஆம் தேதி மாநில கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவது குறித்து துணைவேந்தர்களுடன் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.