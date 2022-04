அந்த லெட்டர்.. ஏற்க முடியாது.. தவிர்த்துடுங்க.. பட்டென சொன்ன தலைமை செயலாளர்.. இதுதான் இறையன்பு!

English Summary

Chief Secretary Iraianbu avoids getting award for his book from TN govt .தமிழ்நாடு தலைமை செயலாளர் இறையன்பு எழுதிய முக்கியமான லெட்டர் ஒன்று அதிகாரிகள் இடையே பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.