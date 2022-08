கிராம ஊராட்சிகளில் தேசியக் கொடி ஏற்றுவதில் சாதி பாகுபாடு வேண்டாம்! தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு அட்வைஸ்

English Summary

no caste discrimination in hoisting the national flag in village panchayats: கிராம ஊராட்சிகளில் தேசியக் கொடி ஏற்றுவதில் எவ்வித சாதிப் பாகுபாடும் காட்டக்கூடாது என தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார்.