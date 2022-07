அதிமுக அலுவலக கொள்ளை..ஓபிஎஸ் மீது புகார்..ஆவணங்களை மீட்டுத்தர ஈபிஎஸ் கோரிக்கை

English Summary

Clash outside AIADMK HQ in Chennai:( அதிமுக அலுவலக மோதல் கல்வீச்சு ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீது புகார்)A complaint has been filed on behalf of Edappadi Palanisami at the Rayapetta Police Station that the documents taken by O. Panneer Selvam's party from the AIADMK headquarters, MGR House, should be returned.