கொடநாடு திரில்லரும்.. சீரியல் கில்லரும்.. எடப்பாடிக்கு நெருக்கமான “அரக்கன்”? -அதிரவைத்த அழகுராஜ்

English Summary

Close friend of Edappadi Palanisamy linked in Kodanadu case - Former Namathu amma Magazine editor Marudhu Alaguraj: கொடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைந்து கைது செய்யுமாறு அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான நமது அம்மாவின் முன்னாள் ஆசிரியர் மருது அழகுராஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.