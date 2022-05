ஆரிய சமாஜ் பள்ளி திறப்புவிழா... தமிழில் பெயர் வைக்க மேடையிலேயே அறிவுறுத்திய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

English Summary

CM MK Stalin advices to choose tamil name for schemes in DAV new School opening: கோபாலபுரம் டி.ஏ.வி பள்ளியில் தனது தம்பி மகளுக்கே சீட் கிடைக்கவில்லை என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.