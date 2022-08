சாதி, மதம் நோ”! அப்பாவிகள் பாவம் - பதற்றம் வரும் முன்பே ஆக்சன்.. போலீசுக்கு முதலமைச்சர் ஆர்டர்

English Summary

CM Stalin advise Police that they should not take action on Caste, Religion basis: குற்றவாளிகள் தப்பிவிடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்கும் அதே நேரம் அப்பாவிகள் யாரும் தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்றும், சாதி, மத பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது எனவும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காவல்துறைக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.