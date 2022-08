ஒரே கல்லில் 2 மாங்காய்.. கனலாக பொங்கிய நெருடலை சரி கட்டிய ஸ்டாலின்.. அப்போ சான்ஸே இல்லையா?

English Summary

CM Stalin clarifes two important things in his speech at CPI meeting. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட்டத்தில் நேற்று முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசிய விஷயங்கள் பல்வேறு சந்தேங்களுக்கு தீர்வாக அமைந்து உள்ளன. முக்கியமாக கூட்டணி கட்சிகளின் மனதில் இருந்த பல நெருடல்களுக்கு இது தீர்வாக அமைந்தது.