போலீசுக்கு பயமா? விளாசிய கேஎஸ். அழகிரி.. பிரதமர் மீது மரியாதை.. திமுகவிற்கு சப்போர்ட்டாக வந்த வைகோ

English Summary

CM Stalin gave due respect to PM Modi, Nothing else says MDMK Vaiko CM Stalin gave due respect to PM Modi, Nothing else says MDMK Vaiko. பிரதமர் மோடியின் இந்த சென்னை வருகையின் போது அவரின் புகைப்படம் அரசு விளம்பரங்களில் இடம்பெறாதது பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.