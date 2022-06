இந்துசமய அறநிலையத்துறை சார்பில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய திட்டப்பணிகள்! தொடங்கி வைத்த முதல்வர்

English Summary

Cm Stalin has initiated new projects on Temples:திருவண்ணாமலை -பழனி- மதுரை -அழகர்கோவில் -திருவேற்காடு -பதினெட்டாம்படி கருப்பணசுவாமி கோவில் உட்பட நூற்றுக்கணக்கான கோவில்களில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டப்பணிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.