கவனிச்சீங்களா! அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ்.. கொரோனா வாழ்த்தில் அழுத்தி சொன்ன முதல்வர் ஸ்டாலின்

CM Stalin wishes OPS for quick recovery for Covid by mentioning his as Coordinator of AIADMK: கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் நலம்பெற வாழ்த்தியுள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அவரை அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.