தொடரும் பாதாள சாக்கடை மரணங்கள்.. சரமாரி கேள்வி கேட்ட சென்னை உயர் நீதிமன்றம்- இனியாவது நிலைமை மாறுமா?

English Summary

(பாதாளசாக்கடையில் மனிதர்களை இறக்குவது தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பை நீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ளது): The Madras High Court has said that if people are involved in cleaning underground sewers in municipalities and corporations, the Commissioner is responsible for it.