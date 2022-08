சிபிசிஐடி பணியில் சுணக்கம்; முதலமைச்சரை முழுமையாக நம்புகிறோம் - கனியாமூர் பள்ளி மாணவியின் தாய்

English Summary

(கனியாமூர் பள்ளிமாணவியின் தாய் முதாமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்தப்பின் பேட்டி): The mother of the student said that the Chief Minister assured that whoever is guilty of the death of the student will be found and punished soon.