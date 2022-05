திக பேச்சை கேட்பதா? எதிர்த்து போராடுவேன் - வெகுண்டெழுந்த காங்கிரஸ் அமெரிக்கை நாராயணன்

English Summary

Congress Americai Narayanan told that he protest against govt ban on Dharumapuram Adheenam chariot event: தருமபுர ஆதீனத்துக்கு பல்லக்கு தூக்குவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு தடை விதித்துள்ள நிலையில், தங்கள் நம்பிக்கைகளை கொச்சைப்படுத்துவதை அரசு தவிர்க்காவிட்டால் களமிறங்கி போராடுவேன் என காங்கிரஸ் பிரமுகர் அமெரிக்கை நாராயணன் அறிவித்துள்ளார்.