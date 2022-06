புதிய தலைமை செயலகம்: சென்னையில் ஒன்னு, திருச்சியில் ஒன்னு - முதல்வருக்கு கார்த்தி சிதம்பரம் கடிதம்

English Summary

Congress MP Karti Chidambaram requests New Secretrait for Tamilnadu in both Chennai and Trichy: தமிழ்நாட்டுக்கு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய தலைமைச் செயலகம் தேவை என காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்து உள்ளார்.