பாதி பேர் ’தாடி’ வச்சுருக்கான்! மேடையில் பேசிய ராதாரவி! மோடியும் வச்சிருக்கார்..குறுக்கே வந்த பேரரசு

English Summary

Speaking at a program in Chennai, actor and BJP personality Radharavi said that three-quarters of people have beards, while Prime Minister Modi and Annamalai also have beards ; சென்னையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய நடிகரும் பாஜக பிரமுகருமான ராதாரவி முக்கால்வாசி பேர் தாடிதான் வச்சிருக்கிறான் என ஒருமையில் பேசிய நிலையில் பிரதமர் மோடியும் அண்ணாமலையும் கூட தாடி தான் வைத்திருக்கிறார்கள் என இயக்குனர் பேரரசு பதில் அளித்துள்ளார்.