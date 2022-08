தேசியக் கொடிக்கு மரியாதை இல்லையா? வாண்டடாய் வண்டியில் ஏறிய சூரி! தேசிய கொடியை எதில் கட்டியிருக்கார்?

English Summary

Netizens are criticizing the actor Suri on social media for disrespecting the national flag at home ; வீட்டில் தேசியக்கொடி ஏற்றிய நடிகர் சூரி அதனை அவமதிக்கும் வகையில் நடந்து கொண்டதாக நெட்டிசன்கள் சமூக வலைதளங்களில் மிகக் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.