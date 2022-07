மின் கட்டண உயர்வு: திமுக கூட்டணியில் ஒரு எதிர்குரல்! மாதாமாதம் கணக்கிட கே.பாலகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல்

English Summary

Tamilnadu CPIM state secretary K.Balakrishnan demands to revoke electricity charge hike in and adviced to charge monthly: தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள மின் கட்டண உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டுமென்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில பொதுச்செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்து உள்ளார்.