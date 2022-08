மாணவி மர்ம மரணம்! சந்தேகமே இல்லையா.. அது எப்படி? கொந்தளித்த கே.பா.! தமிழக அரசுக்கும் கோரிக்கை!

English Summary

The Marxist Communist Party has urged the Tamil Nadu government to file an appeal against the High Court's decision to investigate the mysterious death of the Kallakurichi student ; கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மர்ம மரணம் தொடர்பார்க, நீதிமன்ற நெறிமுறைகளை மீறி உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளதாகவும் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டுமென மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.