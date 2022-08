BMWக்கு காத்து அடிக்க வந்த சினிமா டான்ஸ் மாஸ்டர்.. “2 இந்திகாரங்க!” பெட்ரோல் பங்கில் நூதன திருட்டு

English Summary

Dance master Sridhar exposed theft in Chennai petrol bunk theft in his car: பாரத் பெட்ரோல் பங்கில் BMW காருக்கு காத்து அடிக்கும்போது அதில் இருந்த பாகங்களை வட மாநில ஊழியர்கள் திருடுவதாக சினிமா நடன கலைஞர் ஸ்ரீதர் வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார்.