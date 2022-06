கவனம்.. கிரெடிட், டெபிட் கார்ட்.. ஆட்டோ பேமெண்ட் விதிகளை அதிரடியாக மாற்றிய ஆர்பிஐ.. ரொம்ப முக்கியம்!

English Summary

Debit Card, Credit Card Auto Payment limit increase from 5000 rs to 15000 rs by RBI. கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளின் ஆட்டோ பேமெண்ட் விதிகளில் சில முக்கியமான மாற்றங்களை ஆர்பிஐ மேற்கொண்டுள்ளது.